يونيو 01, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسؤول كوردي: مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في العراق

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فى :أخبار عــامة
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مسؤول كوردي: مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في العراق

رجح عرفات كرم، مسؤول الملف الحكومي والبرلماني في مقر الرئيس بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن يتم الإعلان عن «مبادرة جديدة» لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق.

وقال كرم في مقابلة تلفزيونية، إنه من المتوقع الإعلان عن مبادرة جديدة في 11 من الشهر المقبل، لتحريك الجمود السياسي في العراق.

وأضاف أن الوضع العراقي «معقد للغاية» في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات.

وأشار كرم إلى أن المحكمة الاتحادية تتحمل مسؤولية الاضطراب الراهن في البلاد، في حين يتعين عليها تجنب السياسة للمضي بالعملية السياسية بطريقة منظمة.

وتابع «إذا استمر الوضع في العراق على ما هو عليه الآن، ولم يتم إيجاد حل للمشاكل، فقد يتم حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات أخرى».

وقال كرم، إن إعادة الانتخابات ستخلق مشكلة أخرى وهي «عملية معقدة»، خاصة وأن الشارع «غاضب جداً» من الوضع الحالي، وقد يقاطعها العراقيون وخصوصاً في الجنوب.

ومضى يقول: «حينذاك لن تكون هناك أي شرعية للانتخابات في حال إجرائها».

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