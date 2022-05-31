في “حالة نادرة” .. أمرأة تقتحم منزلاً في أربيل وتسرق مبلغاً من المال

في حالة وصفتها مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم بأنها “نادرة”، نفذت امرأة في الصباح الباكر عملية سرقة من منزل في مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في حديث للصحفيين، بعد مجيء شخص وتسجيله شكوى لدى الشرطة لتقوم الأخيرة بدورها بعمليات متابعة وتحقيق.

وأوضح ان التحقيقات أظهرت ان شخصا اقتحم المنزل في الساعة الخامسة فجرا وسرق مبلغا من المال، وفقا لأقوال صاحب المنزل فإن المبلغ المسروق مقداره 6 آلاف و300 دولار امريكي، إضافة إلى هاتفين نقالين.

وأردف المقدم عزيز أنه بعدها اتضح أن الذي أقدم على هذه الجريمة امرأة، مبينا أن هذه الحالة الأولى من نوعها بأن تقوم المرأة بعملية سرقة في هذا التوقيت بمدينة اربيل.

وتابع بالقول إنه تم اعتقالها من قبل قسم شرطة مكافحة الاجرام/ مكتب غرب أربيل وتمت إحالتها إلى المحكمة.