كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع الاصابات

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة 26 شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1568 فحصاً، اظهرت اصابة 26 شخصاً بالفيروس في مؤشر على إستمرار تراجع معدلات الإصابة خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان، أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 26 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، من دون تسجيل اية حالة وفاة جديدة منذ شهر ويوم واحد توالياً.

وفي الاحصاءات الاجمالية، أشار بيان الوزارة إلى أن مراكزها الصحية قامت بحجر 21871 مصاباً خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في الاقليم، فيما قامت مختبراتها بإجراء 4242229 فحصاً، اظهرت اصابة 438195 شخصاً، تعافى منهم 430368 مصاباً بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي 377 مصاباً تحت العناية الصحية، وتجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم 7450 حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم منذ اكثر من شهر كامل.