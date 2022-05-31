موجة حر تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لمدة أربعة أيام

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن تتعرض مناطق ومدن الإقليم كافة إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وذكرت المديرية في تقرير نشرته اليوم، أن يوم الجمعة المصادف الثالث من شهر حزيران/يونيو سيشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن موجة الحر هذه ستستمر أربعة أيام من يوم الجمعة ولغاية يوم الأثنين من الأسبوع المقبل.

ووفقا للمديرية فإن درجات الحرارة ستتراوح خلال تلك الأيام بين 37 – 46 درجة مئوية في كل من محافظات كركوك، واربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة.