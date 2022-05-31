إقليم كوردستان يمنع استيراد بعض المحاصيل الى أسواقه المحلية

اعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، حسين حمه كريم، ان الوزارة قررت منع استيراد بعض المحاصيل الزراعية الى اقليم كوردستان وفرض الضرائب على بعض المحاصيل الأخرى، وذلك بهدف تصريف المنتجات المحلية.

المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية، قال لشبكة رووداو الاعلامية الثلاثاء (31 ايار 2022)، “هناك بعض المنتجات الزراعية تتوفر في اسواقنا المحلية، ومن أجل تصريفها، قمنا بمنع استيراد بعض المنتجات وفرضنا الضرائب على بعضها الآخر”.

وأشار حمه كريم الى ان هذا القرار سار حتى شهر تشرين الثاني، وسيتم الالتزام به، وهو يتضمن قائمة بالمنتجات المشمولة بقرار المنع وفرض الضرائب.

فيما يتعلّق بالمواد المشمولة بالمنع من الاستيراد الى اسواق اقليم كوردستان، قال حمه كريم ان “البطاطا، المحاصيل الورقية، البصل الأخضر، والفطر، جميعها منتجات متوفرة في الاسواق المحلية الآن، لذلك تم منع استيرادها”.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة في اقليم كوردستان انه “تم فرض الضرائب على الطماطم، الخيار، البطيخ (رقّي)، ومحاصيل زراعية أخرى”، موضحا ان الضرائب المفروضة تبدأ من 350-600 دينار عراقي.

وتبلغ قيمة الضريبة المفروضة على الكيلوغرام الواحد من القثاء 350 دينارا، فيما تبلغ قيمة الضريبة على الكيلوغرام من الطماطم او الخيار 600 دينار.

المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، أوضح ان انشاء قائمة بالمنتجات التي يتم منعها او فرض الضرائب عليها، هو احد الاعمال الرئيسة لوزارة الزراعة ، وهي تقوم في كل عام خلال فصل نضوج المحاصيل الزراعية بانشاء هذه القائمة، من اجل تنفيذ قانون حماية المنتجات المحلية.