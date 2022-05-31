رسول يكشف مدة الخدمة الإلزامية وراتب المجندين فيها

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مدة الخدمة الإلزامية ورواتب المجندين فيها.

وقال رسول في تصريح متلفز مساء اليوم :”العراق بحاجة الى الخدمة الالزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب ان تكون هنالك قوات احتياط لدرء هذا الاخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال بالاضافة الى المردود المالي حيث ممكن ان يصل راتب المجند الى 700 الف دينار كما أنه يندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وتنصهر بها”.

وأوضح ان “مدة الخدمة الالزامية تختلف حسب الشهادة الدراسية وبفترات جيدة ومجزية وتصب في مصلحة المواطن أي ستكون مدة الخدمة في التجنيد الالزامي وفق التحصيل الدراسي وكلها ستنظم بقانون الخدمة”.

ولفت رسول الى ان “وزارة الدفاع أعدت كل الخطط اللازمة لهذا الموضوع من بنى تحتية ومراكز تدريب ونعمل على ضخ دماء جديدة لرفد القوات المسلحة بالمقاتلين”.

وأكد ان “هنالك نية جادة من لجنة الامن والدفاع لتقديم قانون الخدمة الالزامية” مشيراً الى ان “استفتاءات اثبتت تقبل الشباب للخدمة الالزامية”.

وشدد رسول على ان “الخدمة الالزامية لا تلغي التطوع في صفوف القوات المسلحة وسيبقى مستمرا مع تقدم الاعمار في المؤسسة العسكرية وحاجتها لضخ دماء شباب بها”.