وزير الأوقاف: التعايش الراسخ مدعاة فخر إقليم كوردستان

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، إن التعايش الراسخ مدعاة فخر إقليم كوردستان، وإن مهمة المساجد تتمثل بالنصح والإرشاد والعبادة، وليس للسياسة وخطب التكفير.

وأضاف صادق، أن وزارة الأوقاف لا تفرض خطب الجمعة على الخطباء، لكنها لن تسمح بأن تتحول إلى منابر سياسية وتكفير الناس.

وكان وزير الأوقاف يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش مراسم تكريم 38 عالماً دينياً ممن حصلوا على شهادتي الماجستير والدكتوراه في السنوات الثلاث الماضية.

وتحدث صادق عن التعايش الراسخ بين المكونات والأديان، وقال إنها «مدعاة فخر» لإقليم كوردستان.

وتابع «تتمثل مهمة منابر المساجد في إسداء النصائح والإرشادات إلى المسلمين وعدم تكفير الناس… ولن نسمح بأن تصدح المآذن بمثل موضوعات كهذه».

وقال وزير الأوقاف، إن المساجد مخصصة للناس باعتبارها بيوت الله، ولا يجوز لأي عالم ديني أن يحولها إلى منابر لحزبه أو أي أطراف سياسية.

وأوضح أن الجهات السياسية لها مقراتها الخاصة، ويجب أن تمارس السياسة فيها.

وأكد صادق، أن الوزارة عممت تعليمات تُلزم مسؤوليها باحترام علماء الدين والوقوف تقديراً لهم، مبيناً أن هذه التوجيهات موجهة من رئيس حكومة إقليم كوردستان.