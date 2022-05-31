إقليم كوردستان ينفق أكثر من 70 مليون دولار سنويا على السجائر

قالت منظمة المستقبل لحماية البيئة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إن الإقليم ينفق سنوياً أكثر من 70 مليون دولار على التبغ و السجائر.

وأصدرت المنظمة تقريراً مفصلاً نشرت فيه إحصائيات عن أعداد المدخنين في العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، و التي يتم الاحتفال بها سنويا في 31 من شهر أيار/مايو.

وذكرت المنظمة في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن أكثر من 70 مليون دولار يتم إنفاقه سنويا على السجائر، مشيرة إلى أن علبة السجائر الواحدة تتراوح بين 250 – 6000 آلاف دينار عراقي.

ووفقا للمنظمة فإن التبغ يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا في العالم، و7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن الاستخدام المباشر للتبغ.