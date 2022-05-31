مالية إقليم كوردستان تُصدر قراراً جديداً يخص السن التقاعدي

وفقا لقرار صادر حديثاً عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، فإن أي موظف خدمته تقل عن 15 عاماً يحق له الحصول على راتب تقاعدي، ولكن لا يتمّ صرف الراتب حتى يبلغ 45 عاماً من العمر.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة ومذيل بتوقيع الوزير آوات شيخ جناب، فإن أي موظف يتم عزله، أو فصله، أو يترك الخدمة إضطراراً، وتكون خدمته الوظيفية أقل من 15 عاماً يحق له الحصول على راتب تقاعدي بموجب المادة السابعة من مستحقات الراتب التقاعدي، ولكن لن يتم صرف الراتب له حتى يبلغ 45 عاماً من العمر.

وأوضح الكتاب أن الموظفين المستقيلين لا يحصلون على الراتب التقاعدي دون موافقة الجهات المعنية.