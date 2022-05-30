السويد تعتزم الاستثمار في الصناعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا الزراعية بإقليم كوردستان

قال السفير السويدي لدى العراق يوناس لوفين اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم الاستثمار في الصناعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا الزراعية بإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها لوفين ووفده المرافق إلى هيئة استثمار إقليم كوردستان ولقائه رئيسها محمد شكري لبحث الوضع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وقال محمد شكري في بيان نقلته الهيئة إن إقليم كوردستان يتطلع لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً استعداد حكومة الإقليم لتقديم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين الأجانب والسويديين.

وقال “نريد رؤية الاستثمار السويدي في كوردستان”.

إلى ذلك، أكد السفير السويدي أن بلاده ترتبط بعلاقات وطيدة مع العراق وإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن السويد تسعى لتعزيز علاقاتها في التجارة والاستثمار نظراً لاستقرار الوضع في الإقليم.

ودعا السفير السويدي، هيئة استثمار كوردستان إلى توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً بذلك إلى الخبرة السويدية في المجالات الصناعية والنقل والصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية.

كما ذكرت هيئة الاستثمار في بيانها أن وفداً تجارياً استثمارياً كوردستانياً سيتوجه إلى ستوكهولم بعد أن يزور مستثمرون سويديون إقليم كوردستان قريباً.

وبحسب البيان فإن هذه الخطوة تهدف لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين.