(بالصور) دهوك .. اكتشاف مدينة اثرية يعود تاريخها الى اكثر من 3400 عام

أكد مدیر دائرة الآثار فی دهوك ، اليوم الاثنين ، ان انحسار المياه في نهر دجلة ، بسبب الجفاف وقلة الامطار ، كشف عن اطلال مدينة قديمة في قرية كمونة التابعة لقضاء سيميل ضمن محافظة دهوك بإقليم كوردستان ، يعود تاريخها إلى عصر الإمبراطورية الميتانية ، منذ أكثر من 3400 عام.

بيكس بريفكاني ، قال في مؤتمر صحفي، إن اطلال وآثار المدينة القديمة ظهرت بسبب انحسار المياه في نهر دجلة.

موضحاً ، أنه “بعد استمرار انخفاض منسوب المياه ، عادت بقايا المدينة إلى الظهور ، والتي تضم مستوطنة ضخمة فيها عدد كبير من المباني والقطع الاثرية ” ، مشيراً إلى أنهم ” عثروا حتى الآن على ما يقرب من 200 لوح طيني منقوش عليه نصوص مسمارية”.

وتابع ، بالقول ان مدينة دهوك غنية بالآثار وتحوي اكثر من 2000 موقع اثري.

ويقوم الآن فريق من علماء الآثار الألمان والكورد بالتنقيب في الموقع الذي يتضمن قصرًا والعديد من المباني الكبيرة التي يعتقد أنها كانت مركزًا مهمًا في الإمبراطورية الميتانية (حوالي 1550-1350 قبل الميلاد).

وتم تسجيل النتائج الأولى للتنقيب في الموقع في يناير/كانون الثاني من هذا العام ، وبعد ذلك تم تشكيل فريق لحفريات الإنقاذ في غضون أيام.

وفي المراحل الأولى ، تم الحصول على تمويل للعمل في غضون مهلة قصيرة من مؤسسة فريتز تايسن من خلال جامعة فرايبورغ. وكان الفريق الأثري الألماني الكوردي تحت ضغط زمني هائل لأنه لم يكن من الواضح متى سترتفع المياه في النهر مرة أخرى .

وذهل فريق البحث والتنقيب من حالة الجدران المحفوظة جيدًا – وأحيانًا يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار – على الرغم من حقيقة أن الجدران مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بالشمس وكانت تحت الماء لعقود من الزمن . ويعود هذا الحفظ الجيد إلى حقيقة أن المدينة دمرت في زلزال قرابة عام 1350 قبل الميلاد ، حيث دفنت الأجزاء العلوية المنهارة من جدران المباني.

ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة اكتشاف خمسة أواني خزفية تحتوي على أرشيف يضم نحو 200 لوح مسماري. يعود تاريخها إلى الفترة الآشورية الوسطى ، بعد وقت قصير من وقوع كارثة الزلزال في المدينة. حتى أن بعض الألواح الطينية ، التي قد تكون حروفًا ، لا تزال في مظاريفها الطينية. يأمل الباحثون أن يوفر هذا الاكتشاف معلومات مهمة حول نهاية فترة الإمبراطورية الميتانية وبداية الحكم الآشوري في المنطقة.

ويقول البروفيسور الدكتور بيتر فلازنير من جامعة توبنغن : “إنها معجزة أن الألواح المسمارية المصنوعة من الطين غير المحروق بقيت على قيد الحياة لعقود عديدة تحت الماء”.

من جانبه ، قال رئيس منظمة المواقع الاثرية في كوردستان د.حسن احمد ، خلال المؤتمر الصحفي ، لقد ظهر العديد من المباني المرتفعة لعدة امتار، لقد كان هذا الموقع مركزاً مهماً للامبراطورية الميتانية.