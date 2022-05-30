صفر وفيات و38 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل صفر وفيات و38 إصابة شخصا بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، أن مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1887 فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف 38 إصابة جديدة، مع استمرار تجمد مجموع عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة منذ شهر كامل.

وأضاف البيان؛ أن 28 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تلقي العلاج اللازم في جميع مناطق الإقليم.

وفي الإحصاءات الإجمالية، أشار بيان الوزارة إلى إصابة 438169 شخصا، تعافى منهم 430342 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي 377 مصابا تحت العناية الصحية، وتجمد المجموع التراكمي للوفيات في جميع مناطق الإقليم عند الرقم 7450 حالة وفاة.