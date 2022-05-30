مايو 31, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صفر وفيات و38 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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صفر وفيات و38 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل صفر وفيات و38 إصابة شخصا بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، أن مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1887 فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف 38 إصابة جديدة، مع استمرار تجمد مجموع عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة منذ شهر كامل.

وأضاف البيان؛ أن 28 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تلقي العلاج اللازم في جميع مناطق الإقليم.

وفي الإحصاءات الإجمالية، أشار بيان الوزارة إلى إصابة 438169 شخصا، تعافى منهم 430342 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي 377 مصابا تحت العناية الصحية، وتجمد المجموع التراكمي للوفيات في جميع مناطق الإقليم عند الرقم 7450 حالة وفاة.

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