مهرب يخدع عائلتين ويتركهم في زاخو بدل إيصالهم إلى تركيا

أعلنت قوات الأمن (الآسايش) في زاخو أن مهرباً أخذ 9 أشخاص من عائلتين من أربيل إلى زاخو لتهريبها إلى تركيا، وفي زاخو أخبرهم بأن “هذه هي تركيا” ثم غادر وهرب.

مسؤول التحقيق الأمني في زاخو علي عثمان، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن “ثمانية أشخاص من أصل التسعة كانوا من عائلة واحدة، أرادوا الوصول إلى تركيا عبر المياه بطريقة غير شرعية، لكن المهرب تركهم في مياه نهر زاخو ولاذ بالفرار”.

رئيس الاتصالات والإعلام في الدفاع المدني في زاخو أفيندارعزت، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن أفراد العائلتين تُركوا في الماء، لكنه جرى إنقاذهم جميعاً حوالي الساعة 1:00 ليلاً في قرية دورناخ.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحادثة ففي أواخر العام الماضي أيضاً وصل عدد من العوائل الأفغانية الى إقليم كوردستان، بعد تعرضهم لخداع مهربين إيرانيين، حيث قام المهربون بإحضارهم الى محافظة السليمانية وإخبارهم بأنها مدينة تركية.