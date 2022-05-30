العراق يقبل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على موجة الحر التي يشهدها وسط وجنوب العراق، بحسب قول مدير وسائل الإعلام التابعة لهيئة الانواء الجوية والزلازل العراقية الذي أشار إلى إنهم يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق إلى 48 درجة مئوية.

وقال الجابري، اليوم الاثنين: «خلال هذا الأسبوع الضغط الموسمي الذي سيواجه العراق سيكون له الأثر الأكبر على مدن وسط وجنوب العراق، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق إلى 48 درجة مئوية».

وتأتي هذه الموجة الحارة في وقت تتراوح فيه درجات الحرارة في المدن العراقية الوسطى والجنوبية بين 40 و44 درجة مئوية اليوم 30 أيار 2022.

وأشار الجابري إلى أنه «بالتزامن مع موجة الحر ستتعرض بعض أجزاء من المدن الوسطى والجنوبية لموجة غبار بمستوى منخفض، ولن يكون لها نفس تأثير العواصف الترابية السابقة».

وتعرض العراق لـ10 موجات من الغبار هذا العام حتى الآن، مما أدى إلى توقف رحلات المطار وتعطيل الدوام الرسمي في عدة مؤسسات أكثر من مرة.