حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من 356 مليار دينار لمشاريع المياه في مدن وبلدات الاقليم

ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، موافقته على تخصيص أكثر من 356 مليار دينار لعدد من المشاريع في قطاع المياه في محافظات الإقليم وإداراته المستقلة.

دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، قالت في بيان، ان تخصيص هذا المبلغ لهذه المشاريع يأتي في اطار اهتمام الكابينة التاسعة بالمشاريع الخدمية، وحماية المياه الجوفية والآبار الارتوازية وتوفير مياه الشرب النظيف وتقليل مخاطر انتشار الامراض.

موضحة ، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ابدى موافقته على تخصيص وصرف مبلغ (٣٥٦،٦٧٤،١٤٤،٠٠٠) دینار نقداً وعلى مراحل، من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة بهدف تنفيذ تلك المشاريع في عام 2022.

البيان أشار الى أن المشاريع تشمل قطاع المياه في كل من اربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، سوران، ضواحي السليمانية، ضواحي گرميان، كوية (كويسنجق)، رابرين، كلار، ضواحي دهوك، زاخو، وآكري (عقرة).