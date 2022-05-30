اعتراض في إقليم كوردستان على قرار بريطاني بإعادة 60 لاجئاً كوردياً

نظم عدد من ذوي اللاجئين المقيمين في بريطانيا، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية احتجاجاً على قرار إعادة اللاجئين الكورد من المملكة المتحدة.

وقال مسؤول المفوضية السامية للاجئين العراقيين في العراق آمانج عبد الله سعيد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن القرار البريطاني الخاص بإعادة اللاجئين الكورد إلى الإقليم يعد قراراً منافياً لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عزمها إعادة 60 لاجئاً كوردياً الى اقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 31-5-2022 وعلى دفعتين.

وأضاف آمانج أن على حكومة إقليم كوردستان منع اتخاذ هذا القرار من خلال منع استقبال اللاجئين من العودة عن طريق مطار أربيل، وطالب من برلمان الاقليم أن يستفهم من الوفد الأخير الذي زار بريطانيا برئاسة رئيس الحكومة ومعرفة ما تم تداوله مع الأطراف البريطانية بخصوص اللاجئين.

كما وطالب الحكومة العراقية بالتدخل عن طريق وزارة الخارجية العراقية.

وبدورهم أعرب نواب في برلمان كوردستان عن دعمهم لمطالب ذوي اللاجئين المقيمين في بريطانيا .

وقال النائب مثنى أمين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن أعضاء مجلس النواب العراقي متضامنون مع تلك المطالب الخاصة بمنع الترحيل القسري اللاجئين العراقيين دون وجود قرار قضائي من قبل السلطات القضائية في بريطانيا، مؤكدا أن هذا القرار يعد منافيا للاتفاقيات الخاصة بحقوق اللاجئين.

واشار امين انه اجرى اتصالات مع رئيس الجمهورية وسلطة الطيران العراقي ووزارة الخارجية بهذا الخصوص حيث بيّن الكل ان الترحيل القسري يتنافي مع حقوق اللاجئين الذي كفلته القوانين الخاصة.

وبين امين انه هنالك اتفاقية شراكة مبرمة ما بين العراق والاتحاد الأوربي فيها المادة رقم (105) والتي تسمح بإعادة اللاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم بقرار قضائي فحينها يطلب من الحكومة العراقية استلامهم.

واضاف ان اي قرار ترحيل يجب أن يصدر من السلطة القضائية حصرا.