خبير استراتيجي عراقي: الرئيس بارزاني هو الملاذ الآمن الذي التجأت إليه كل محافظات العراق

أكد الباحث والخبير الاستراتيجي، د. علاء النشوع، اليوم الأحد، أن شخصية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تمثل الرؤية المثالية في إدارة الدولة، مبيناً أن إنجازاته جعلت كل العراقيين وكل العرب والعالم يقصدونه ويحترمه الجميع.

وقال النشوع في تصريح متلفز: «حقيقة الرئيس مسعود بارزاني وبدون مجاملة أو تملق في سياسته وإنجازاته جعلت كل العراقيين وكل العرب والعالم يقصدونه ويحترمه الجميع، فكان الملاذ الآمن الذي التجأت إليه كل محافظات العراق دون أن يميز في العرق والدين والمذهب».

وذكر أن الرئيس بارزاني «فتح أبواب الإقليم بكل معاني الرجولة والإنسانية بعد أن رفض حكام العراق الجدد دخول ابناء المحافظات التي تعرضت للمؤامرة الداعشية التي شارك فيها سياسيو الصدفة وأشباه الرجال ليدمروا كل هذه المحافظات بكل ما فيها فكانت سياسات التهميش والإقصاء والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الواحد وبأحقاد والثأر للماضي بتوجيه من أسيادهم في طهران».

وشدد على أن «شخصية الرئيس بارزاني تمثل الرؤية المثالية في إدارة الدولة من خلال ما نشاهده الآن في إقليم كوردستان من إنجازات وعلى كل المستويات»، وأضاف «نحن جاهزون في الدفاع عن هذه الشخصية ليس بالكلام فقط، فالزعيم البارزاني له فضل علينا وخاصة نحن المهجرين من أبناء نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد والبصرة وبابل».