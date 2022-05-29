مسرور بارزاني: على المسؤولين الحكوميين العمل كفريق واحد

لتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 29 مايو/ أيار 2022، وزارة البلديات والسياحة، حيث استقبله وزير البلديات والسياحة ساسان عوني.

وأشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بالشؤون البلدية والسياحية وذلك بحضور مجلس الوزارة والمستشارين والمدراء العامين ورؤساء بلديات المحافظات والإدارات المستقلة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير البلديات والسياحة إيجازاً حول عمل الوزارة ومشاريعها وخططها الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وبعد ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن زيارته، التي تأتي ضمن برنامج لزيارة الوزارات كافة، تهدف للوقوف على عمل ومشاريع وخطط الدوائر الحكومية لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، كما أكد على ضرورة أن يعمل المسؤولون الحكوميون كفريق واحد لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يهدف لتقديم كل ما يليق بالمواطنين من خدمات، وأداء عملهم بسرعة وبعيداً عن كل أشكال الروتين.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية وزارة البلديات والسياحة لكونها تعد من الوزارات التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم، كذلك وجّه رئيس الحكومة جميع مسؤولي الوزارة ببذل أقصى ما لديهم من جهود لأداء عملهم وواجباتهم على نحو أفضل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية العمل على تعزيز القطاع السياحي والاهتمام بالأماكن السياحية في إقليم كوردستان، والتي من شأنها أن تكون مصدراً مهماً للإيرادات لإقليم كوردستان. كما تحدث عن أهمية حماية البيئة والاهتمام بنظافة مدن ومناطق كوردستان، باعتبار ذلك واجباً على جميع المواطنين، بما يتعين التعامل مع البيئة بمسؤولية، خاصة وأن حماية البيئة والحفاظ على نظافتها تعني حماية الحياة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة وأهمية زيادة المساحات الخضراء في مدن إقليم كوردستان من أجل ضمان بيئة صحية وسليمة، وعلى هذا الأساس، أشار رئيس الحكومة إلى أن إعادة صياغة المخطط الشامل والعام (ماستربلان) للمدن، وطريقته وتوسيع هيكليته ومخططه، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الشروط والمعايير العالمية الخاصة بالبيئة والصحة والمساحات الخضراء والخدمات العامة.

وفي ختام الاجتماع، طرح الحاضرون العديد من الملاحظات والمقترحات الهادفة للارتقاء بالمؤسسات والدوائر الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين.