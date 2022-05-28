الديمقراطي بشأن الانسداد السياسي: سببه التنسيقي والتيار لا تقحموا الكرد بالأمر

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، اليوم السبت، أن مشكلة الإنسداد السياسي لن تحل باتفاق الكرد فقط.

وقال جزا في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “الجزء الأكبر من الإنسداد السياسي سببه الخلاف داخل البيت الشيعي، وتحديدا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.

وأضاف أنه “لايجوز تحميل الكرد سبب الخلافات بين المكون الشيعي، لأن الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيحل الجزء الأكبر من المشكلة، وسيساهم بتشكيل الحكومة سريعا”.