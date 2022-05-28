ماكرون يعزي الرئيس بارزاني بمقتل طفلين في هجمات PKK

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن تعازيه للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بمقتل طفلين في هجمات شنها مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK بمحافظة دهوك.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد أجرى الرئيس بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم محادثة هاتفية.

ووفق البيان، فقد هنأ الرئيس بارزاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه.

وناقش الجانبان الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب الوضع الأمني ​​والتدخل الأجنبي في العراق.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تعازيه للرئيس بارزاني في مقتل طفلين بهجوم لحزب العمال الكوردستاني في بامرني بمحافظة دهوك، يوم أمس.

وتحدث الرئيس ماكرون عن العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان، الذي زاره في أغسطس / آب من العام الماضي.