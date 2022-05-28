برلمان كوردستان ينهي 75 يوماً من الجمود ويستأنف جلساته مطلع حزيران المقبل

قرر برلمان كوردستان استئناف جلساته في مطلع حزيران يونيو المقبل، حسبما ذكره نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال البرلماني جيا شريف في حديث لكوردستان 24، إن القرار جاء بعدما أجمعت القوى الكوردستانية على استئناف الجلسات البرلمانية في الثاني من حزيران المقبل.

وعقدت رئاسة برلمان كوردستان الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع الكتل البرلمانية لإنهاء 75 يوماً من الجمود في البرلمان إثر الخلافات السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 1 تشرين الأول المقبل.

وقال شريف إن الخلافات الجوهرية بين الأحزاب السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات الكوردستانية وشكل مفوضيتها “لا تزال مستمرة”.

ويتعين على برلمان كوردستان تمرير قانون جديد لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الذي انتهى في أواخر عام 2019.

وأشار البرلماني جيا شريف إلى أن القوى السياسية لم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق بهذا الصدد، مبيناً أن الأمم المتحدة والدول الأوروبية تدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

ولا تزال بعض القوى تحاول تأجيل الانتخابات، إلا أن شريف قال إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقبل يومين، عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي الاتحاد الوطني وجماعة العدل وحركة التغيير والحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي وحركة الجيل الجديد لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والابتعاد عن السياسات الخلافية.