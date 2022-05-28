حكومة إقليم كوردستان ترخص لـ 28 مشروع بكلفة تفوق 274 مليون دولار منذ مطلع العام

رخصت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية العام الجاري، 28 مشروعاً برأسمال يفوق 274 مليون دولار.

سربست خضر، مدير البحوث والمعلومات في هيئة استثمار إقليم كوردستان قال إنه «من 1/1/2022 الى 18/5/2022 قامت هيئة استثمار إقليم كوردستان بترخيص 28 مشروعا مختلفاً.

وأوضح أن من بين المشاريع 12 مشروعا في أربيل برأسمال 133 مليون 399 وألف 484 دولار، وعلى بمساحة 130.3 دونم من الارض.

وفي السليمانية تم تنفيذ 12 مشروعاً بقيمة 117 مليون و 746 ألف 957 دولار.

وفي محافظة دهوك تم تنفيذ مشروعين بقيمة 19 مليون دولار على مساحة 26.6 دونم.

وفي گرميان تم تنفيذ مشروع واحد بتكلفة مليون 974 ألف 524 دولار على مساحة 0.5 دونم.

وفي راپرين، تم تنفيذ مشروع واحد بتكلفة 2.45 مليون دولار على مساحة أربعة دونمات.

المبلغ الإجمالي المخصص لهذه المشاريع هو 274 مليون و 166 ألف دولار.

وتشمل المشاريع: 11 مشروعاً تجارياً ومشروع مصرفي ومشروع صحي وثمانية مشاريع صناعية وأربعة مشاريع تعليمية ومشروع زراعي ومشروع سكني ومشروع رياضي.