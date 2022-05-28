الدنمارك تعتزم افتتاح ممثلية في أربيل

أعلن نائب في البرلمان الدنماركي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الدنماركية تعتزم فتح ممثلية لها في إقليم كوردستان، كما أشار إلى عزمه عقد بعض اللقاءات المهمة.

وقال لارس أصلان راسموسين، النائب في البرلمان الدنماركي، وهو الشخص الثالث في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الدنماركي، لـ (باسنيوز): «أعتزم لقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال زيارتي للإقليم، من أجل افتتاح ممثلية دانماركية في أربيل، لأننا نعلم بوجود ممثليات أكثر من 36 دولة في أربيل، وتريد الدنمارك أن تكون بينها».

وأضاف «الدنمارك تريد المشاركة في ازدهار وتنمية كوردستان ونقل تجربة الدنمارك إلى الإقليم، وقد تم إعداد تقرير عن إقليم كوردستان، وننوي توجيه دعوة إلى رئيس الإقليم ورئيس الحكومة لزيارة الدانمارك، وفي نفس الوقت دعوة رئيس الوزراء الدانماركي لزيارة أربيل».

وقال: «عندما أعود إلى الدنمارك، سألتقي بوزير خارجيتنا حتى نتمكن من فتح مكتب في أربيل في أقرب وقت ممكن، قبل فتح مكتب تمثيلي، كما تحدثت مع السفير الدنماركي لدى العراق لتقديم بعض المساعدات لسهل نينوى».

وختم بالقول: «أرسل رئيس الوزراء الدنماركي تحياته إلى الشعب الكوردي والسيد نيجيرفان بارزاني، وأعرب عن رغبته لقاء القيادة الكوردية ومساعدة إقليم كوردستان».