نيجيرفان بارزاني يؤكد لوفد من الاتحاد الاوروبي أهمية حل المشاكل مع بغداد وفق الدستور العراقي

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لوفد من الاتحاد الاوروبي، على أهمية حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد، على أساس الدستور العراقي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (25 ايار 2022)، ان “نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، استقبل قبل ظهر اليوم الأربعاء، وفداً لبرلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة ناتالي لويزو رئيس لجنة الأمن والدفاع”.

وخلال اللقاء، بيّن الوفد الضيف الهدف من زيارته لإقليم كوردستان، وهو الاطلاع عن كثب على أوضاع المنطقة، مشيراً إلى أهمية استقرار المنطقة بالنسبة لأوروبا، وقيّم عالياً دور وتضحيات وبطولات بيشمركة كوردستان في مقارعة داعش، ورؤية إقليم كوردستان الواقعية لأوضاع المنطقة، وفقاً للبيان.

من جانبه، أثنى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على تعاون ومساعدات دول الاتحاد الأوروبي الإنسانية والعسكرية لإقليم كوردستان والبيشمركة في إطار التحالف الدولي خلال الحرب الضروس ضد داعش، وقيّم عالياً التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في مناطق المادة 140 الدستورية وفي مواجهة الأخطار، وعدّ استمرار تعاون ودعم دول الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ضرورياً.

وعن المشاكل بين أربيل وبغداد، شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على حل المشاكل على أساس الدستور العراقي ومن خلال الحوار، وعرض نبذة عن رؤية إقليم كوردستان للوضع العام في المنطقة وأنه يريد أن يكون عامل أمان واستقرار في المنطقة وأن يتم حل مشاكل المنطقة من خلال التفاهم.

العملية السياسية في العراق وقرارات المحكمة الاتحادية، مساعدات الدول الأوروبية والمجتمع الدولي للخروج من حالة الركود السياسي الحالية في العراق، تداعيات الحرب الأوكرانية، زيادة تنمية علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، قضايا حقوق الإنسان والمساواة والتوازن في النوع الاجتماعي، شغلت محوراً آخر من اللقاء الذي حضره السادة ممثل حكومة إقليم كوردستان في بلجيكا وممثل مكتب برلمان الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان.