نص البلاغ المشترك لاجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي

انتهى قبل قليل في مدينة اربيل، الاجتماع المشترك للمكتبين الساسيين للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعقب الاجتماع صدر بلاغ مشترك، هذا نصه:

عُقد اليوم الاربعاء، في مبنى رئاسة اقليم كوردستان، اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

خلال الاجتماع، تم وبشكل صريح، بحث العلاقات بين الجانبين والاوضاع الراهنة في العراق واقليم كوردستان وتهيئة ارضية للتنسيق والعمل المشترك.

أكد الجانبان على انه وبعد مبادرة وزيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان الى السليمانية، تهيأت، ارضية ملائمة للحوار وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين والعمل على ارجاع الثقة بينهما والتنسيق بين الاطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار.

قرر الجانبان من اجل هذا الغرض، استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين المكتب السياسي للديمقراطي والاتحاد الوطني كمبدأ للعمل المشترك، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة من المكتبين الساسيين لاجراء الحوارات حول عملية الانتخابات المقبلة لبرلمان كوردستان.

وخلال محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على تعاون ودعم الجانبين لحكومة اقليم كوردستان والمؤسسات الشرعية وايقاف الحملات الاعلامية المعادية للآخر.