مسرور بارزاني من دافوس: هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في إقليم كوردستان

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء ، إن الإقليم بوسعه لعب دور مهم في تعويض النقص الحاصل في الغذاء والطاقة في العالم ، لافتاً الى ان الشركات التي التقاها اعربت عن رغبتها في الاستثمار بإقليم كوردستان حيث أنها ترى الكثير من الفرص الاستثمارية في الإقليم.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريح صحفي ، من دافوس السويسرية ، حيث يشارك في اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي “بوسعنا إلى حد ما تعويض النقص الحاصل في الغذاء والطاقة، على الأقل في منطقتنا”.

وكان مسرور بارزاني يتحدث بعد مشاركة حافلة باللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش المنتدى.

رئيس الحكومة أشار إلى أن مشاركته في المنتدى العالمي، الذي يستمر اعماله على مدى 5 أيام ، يهدف لنقل وجهة نظر إقليم كوردستان إزاء القضايا العالمية المطروحة في دافوس.

كما قال بارزاني ، ان هدف آخر من مشاركته في المنتدى هو ” اطلاع العالم على التحديات التي تواجهنا ، من اجل ان نوصل لهم وجهة نظرنا بهذا الشأن وكذلك نستمع لوجهات نظرهم بالصدد ، وذلك لمعالجة الازمات التي تواجه العالم بشكل عام”.

وعقد مسرور بارزاني، على مدى الأيام الأربعة الماضية، سلسلة اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم ، وكذلك مسؤولي المنظمات الأممية ، لمناقشة جملة من القضايا الهامة، لا سيما الأمن الغذائي والطاقة.

وقال بارزاني ” أعربت الشركات التي التقيناها عن رغبتها في الاستثمار بإقليم كوردستان”، مؤكداً أنها ترى الكثير من الفرص الاستثمارية في الإقليم، كذلك تسعى للاستفادة من تجربته في تجاوز العديد من التحديات السابقة، بدءاً من الإرهاب وصولاً إلى الأزمات المالية.

وخلال حلقة نقاشية تحت عنوان “هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط” عقدت ، أمس الثلاثاء ، في المنتدى سلط مسرور بارزاني الضوء على القضايا السياسية الراهنة في العراق وعرض الحلول الممكنة لها .

ويتناول المنتدى آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة والعالم . ويتباحث رئيس حكومة الإقليم كذلك حول تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير النظام المصرفي وإصلاحه، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان ومحاصيلها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.