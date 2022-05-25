الخارجية تعلن منح 250 جواز مرور لإعادة عراقيين طوعياً من ليتوانيا

أعلنت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأربعاء، منح 250 جواز مرور خلال ثلاثة أشهر لإعادة عراقيين طوعياً من ليتوانيا.

وذكر المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، أن “وفداً من سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو التقى بنائب وزير الخارجيَّة الليتواني Mantas Adomenas”، مبيناً أن “الوفد ناقش أبرز المشكلات التي تواجه المهاجرين العراقيين في جُمهوريَّة ليتوانيا وسُبُل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

وأضاف أن “السفارة تواصل مهمتها في تلبية المناشدات لعدد من العوائل العراقيَّة في ليتوانيا الراغبين بالعودة الطوعية للعراق”، مشيراً إلى “منح 250 من جوازات المرور لإعادة الأسر العراقية خلال أشهر شباط وآذار وأيار، وتقديم بعض المساعدات العاجلة”.