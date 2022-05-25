النرويج تحذّر مواطنيها من السفر إلى العراق باستثناء اقليم كوردستان

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، بياناً حذرت فيها مواطنيها من السفر الى العراق، بسبب سوء الاوضاع الامنية، مستثنية محافظات اربيل والسليمانية ودهوك في اقليم كوردستان من ذلك.

وذكرت الوزارة أنه لا ينبغي للمواطنين السفر إلى هذه المناطق إلا في حالة الضرورة القصوى، وفقا لتقارير “SchengenVisaInfo”.

تجري وزارة الخارجية النرويجية تقييمات مستمرة لمجالس السفر، حيث جاء في البيان أن الوضع الأمني في العراق بشكل عام صعب، وتنظيم داعش يشكل تهديدا في بعض المحافظات.

ووفقاً لوزارة الخارجية النرويجية، يتم تشجيع المواطنين النرويجيين الموجودين بالفعل في العراق على تقييم سلامتهم بشكل كامل.

يشار الى انه في 11 ايار، حثت وزارة الخارجية النرويجية مواطنيها أيضاً على تجنب السفر غير الضروري إلى سريلانكا، نظراً للاضطرابات المدنية الأخيرة والمشاكل الاقتصادية.

وشددت الوزارة، من خلال بيان أصدرته في اليوم نفسه، على أن السفارة في كولومبو لديها فرص محدودة لمساعدة النرويجيين في حالات الطوارئ، لذلك شجعت الوزارة النرويجيين على متابعة التطورات وتقييم سلامتهم بشكل كامل في حالة الحاجة الملحة للسفر إلى سريلانكا.

فيما يتعلق بالنصيحة بعدم السفر إلى العراق، فإن الأمر نفسه يعتمد بشكل أساسي على النزاعات المستمرة في البلاد والتي اشتدت في الأسابيع الأخيرة.

منذ عام 2014، انخرطت الحكومة العراقية، بدعم من قوات البيشمركة ومختلف الجماعات المسلحة وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في نزاع مسلح ضد تنظيم داعش.