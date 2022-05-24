كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة 25 شخصا جديدا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة 25 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1823 فحصا جديدا، اسفرت عن اكتشاف الإصابات الجديدة.

وأشار الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 39 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما مازال مجموع المتوفين جراء مضاعفات المرض متجمدا عند الرقم 7450 حالة وفاة لليوم الرابع والعشرين على التوالي منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان ان الوزارة قامت بحجر 21871 شخصا منذ ظهور الفيروس خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس ، فيما أجرت مختبرات الوزارة 4229284 فحصا للفترة ذاتها اظهرت اصابة 438019 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 430145 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، مع بقاء 424 مصابا تحت العناية الطبية.