من هي المرأة التي قبل يدها رئيس اقليم كوردستان في السليمانية؟

خلال زيارته الى محافظة السليمانية، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني امراة مسنة وقبّل يدها، وهي أم لثلاثة شهداء وتخرج ابن آخر لها، اليوم، ضمن دفعة الضباط الخريجين من الكلية العسكرية في قلاجوالان.

شيرين احمد رشيد هو اسم السيدة التي التقاها رئيس اقليم كوردستان، وهي من أهالي ناحية شوان وتسكن حي “بكرجو” في السليمانية.

وذكرت شيرين أحمد لشبكة رووداو الاعلامية تفاصيل لقائها مع رئيس اقليم كوردستان، بقولها: “حاولت ان أرى نيجيرفان بارزاني اليوم، كنت أريد الذهاب اليه، وخلال السير تصادف عبوره مع بافل طالباني بقربي، اقترب مني نيجيرفان بارزاني، قبّل يدي وسألني عن حالي، وأنا قبّلت كتفه”.

وحسب معلومات حصلت عليها رووداو، كان لدى المرأة ثلاثة ابناء هم سامان عمر خورشيد، سيروان عمر خورشيد، وسوران عمر خورشيد، وهم كانوا من البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث استشهد سوران في معركة جند الاسلام، وسيروان كان آمر قاطع استشهد خلال الحرب مع داعش، أما سامان فكان نقيبا واستشهد في الدفاع عن كركوك خلال عمليات 16 أكتوبر عام 2017.

ولدى أم الشهداء الثلاثة، ثلاثة ابناء آخرين، أحدهم تخرج، اليوم الأحد، ضمن دفعة الضباط الخريجين من قلاجوالان، والاثنين الآخرين مغتربين خارج اقليم كوردستان.

وانتشرت صورة نيجيرفان بارزاني وهو يقبل يد السيدة المسنّة، على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع، ولاقت تفاعلا كبيرا.

ووصل رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح الأحد، الى محافظة السليمانية لحضور مراسم تخرج دورتين عسكريتين في الكلية العسكرية بقلاجوالان.

وشارك في المراسم عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين والعسكريين في السليمانية واقليم كوردستان.

والتقى نيجيرفان بارزاني خلال تواجده بالسليمانية قادة الأحزاب السياسية الكوردية وناقش معهم الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان والعراق.

وأجرى سلسلة اجتماعات منفصلة مع كل من، بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين أمين عام حزب الاتحاد الإسلامي، عمر السيد علي المنسق العام لحركة التغيير (گوران)، وعلي بابير رئيس جماعة العدل في كوردستان، الى جانب عدد من قيادات تلك الأطراف.

وشدد المجتمعون على اهمية الحوار بين الاطراف السياسية، وكذلك الوئام ووحدة الصف فيما بينها، وكانت الأطراف الكوردستانية متفقة على ان حل الخلافات بين الأطراف ووحدة صفها، خصوصاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في اقليم كوردستان، ويقوي مكانة اقليم كوردستان في بغداد.