لبحث المستجدات العراقية والكوردستانية.. لقاءات متواصلة لرئيس حكومة الإقليم في منتدى دافوس

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن لقاءات عقدها رئيس الحكومة مسرور بارزاني مع قادة دول ووزراء ومسؤولين على هامش مشاركته في أعمال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا.

وقالت رئاسة حكومة إقليم كوردستان في عدة بيانات؛ إن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التقى في دافوس، اليوم الاثنين، الرئيس الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان.

وأضاف البيان أنه “جرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأرمينيا، وخصوصاً في التجارة والاستثمار”.

من جهة أخرى افاد بيان منفصل أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التقى، اليوم الاثنين، وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك في إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجرى في الاجتماع، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري”.

كما أوضح بيان اخر إن “رئيس حكومة الإقليم التقى في دافوس، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني”، مبينا انه “جرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر، وخاصة في مجال التبادل التجاري، والاستفادة من التجربة القطرية في النهوض بالاستثمار وتطوير النظام المصرفي”.

ووفقا لبيان حكومة الإقليم فإن “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في دافوس التقى ،رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا، وجرى خلال اللقاء، التباحث حول عمل وأنشطة الوكالة في إقليم كوردستان وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في مجال الاهتمام بقطاعات الزراعة والتجارة والتكنولوجيا”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني توجه ، أول السبت، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ومنتدى دافوس هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها جنيف بسويسرا ويعدّ هذا المنتدى بمثابة المساحة تلاقى النخب من 1000 من ممثلى الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من أمثال نستلة ونيكى ومايكروسوفت وبكتل، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها، ويعقد المنتدى اجتماعاته السنوية في دافوس “عاصمة مايكروسوفت” حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة.