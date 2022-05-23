كوردستان تقرر تخصيص 15% من مقاعد التعليم العالي للاجئين

اعلنت جامعة كوردستان اربيل، يوم الاربعاء المقبل، عن تنظيم ملتقى بالتعاون مع منظمات اممية تسعى لقبول الطلبة من مخيمات اللاجئين في التعليم العالي في الاقليم وفق خطط مدروسة.

وجاء في بيان لجامعة كوردستان اربيل، انه بمشاركة جامعة اوكلاند والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة( UNCHR) ومبادرة فتح الجامعات انا اللاجئين ومنظمة (EMPOWER) التي تدار من قبل اللاجئين، تقوم جامعة كوردستان أربيل بتنظيم الملتقى السادس للـ(3C) بتاريخ 25 ايار الجاري داخل مخيم جامعة كوردستان أربيل بهدف إيجاد حلول مناسبة بين المشاركين من أجل تحقيق المبادرة الجديدة لزيادة حظوظ اللاجئين للدخول في التعليم العالي في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الهدف من هذا الملتقى هو اشراك اكثر عدد من الجهات المعنية التي لها امكانية ايجاد حلول وآليات للمعوقات التي تمنع اللاجئين من القبول في التعليم العالي في اقليم كوردستان العراق، وكذلك تجسيد رؤية 15 من 30 الخاصة بالـ(UNCHR) التي تتجلى في قبول نسبة 15% من اللاجئين في التعليم العالي من الجنسين لغاية عام 2030.