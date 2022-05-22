رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل الى دافوس

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الاحد 22 أيار/مايو 2022، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس.

وفي إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط).

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، سيناقش رئيس الوزراء جملة من القضايا الهامة في اجتماعاته مع القادة السياسيين ورجال الأعمال، من بينها:

– التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الخدمات المصرفية، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية في كوردستان، مع فرص لطرق التجارة الإقليمية عبر إقليم كوردستان.

– الاستثمار في المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

– التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

ويوم الثلاثاء، يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان في ندوة، بعنوان «هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط».