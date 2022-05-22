رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، البيان المزعوم الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية حول طلب رئاسة الإقليم من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وذكر بيان للمكتب، “بخصوص خبر زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد، نؤكد بانە لم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع”.