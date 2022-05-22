خلال اقل من 24 ساعة .. اعتقال المتهم بقتل ام لـ 7 أطفال في زاخو

أكد المتحدث باسم مديرية الشرطة في إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان ، اليوم الأحد ، اعتقال المتهم الرئيسي في قتل امرأة (42 عاماً) بعد مرور اقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

نشأت سلمان ، قال في تصريح عممه على وسائل الاعلام ،انه بعد العثور على جثة الضحية في منطقة زراعية بقرية حسن رشو ضمن حدود قضاء زاخو (مركز إدارة زاخو المستقلة)، بدأت فرق مكافحة الجريمة بتحقيقاتها.

مشيراً ، الى ان الضحية من سكنة ناحية دوميز، ويبدو أنها قُتلت بضربة على الرأس وقد تم ارسال جثتها الى الطب العدلي.

وتابع المتحدث بالقول ، ان المرأة لم تكن لديها مشاكل مع زوجها، وهي أم لـ 7 أطفال، لافتاً إلى تمكن فرق مكافحة الجريمة من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قتلها والذي اعترف بجريمته أمام قاضي التحقيق ، مشيراً الى استمرار التحقيقات مع المتهم لمعرفة ملابسات وأسباب الجريمة.