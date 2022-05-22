مايو 22, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مقتل شخص بقصف معسكر “زليكان” للقوات التركية شمال شرق الموصل

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فى :أخبار عــامة
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مقتل شخص بقصف معسكر “زليكان” للقوات التركية شمال شرق الموصل

افاد مسؤول محلي بمقتل شخص بالقصف الجوي بالطائرات المسيرة الذي استهدف قاعدة “زليكان” للقوات التركية شمال شرق مدينة الموصل.

وقال رئيس بلدية منطقة شيخان، سردار شيخ يحيى، لكوردستان24، ان شخصا يدعى خالد عبد الرحمن يوسف “22 عاما”، من سكنة “كلكجي” في ناحية زليكان، كان يعمل طباخاً في المعسكر قد قُتل جراء القصف.

وتعرضت قاعدة زليكان الذي يأوي قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل، في وقت متأخر من يوم السبت، الذي يأوي قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل لقصف جوي، عبر طائرات مسيرة.

وتعرض هذا المعسكر لهجمات صاروخية عديدة خلال الشهور الماضية، لكنها باءت بالفشل.

واعلن فصيل “أحرار سنجار”، مسؤوليته عن استهداف المعسكر الذي يضم قوات تركية، واكد ان عملياته ستستمر ضد “الاحتلال التركي”، بحسب تعبير المتحدث باسم الفصيل.

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