تشكيل لجنة تحقيقية للتقصي حول فساد مالي وخروقات في مخازن المواد الغذائية بالسليمانية

أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، كمال مسلم، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية للتقصي حول وجود فساد مالي وخروقات في مخازن المواد الغذائية بمحافظة السليمانية.

وقال مسلم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “زيارتنا اليوم الى السليمانية هدفها التحقق مما تم تداوله من قبل نواب في البرلمان العراقي وزيارة لجنة من وزارة التجارة الاتحادية إلى مخازن المواد الغذائية في السليمانية”.

وأضاف “كل ما تم طرحه سيتم أخذه بنظر الاعتبار من قبل لجنة تحقيقية تتقصى حول تلك المعلومات، وخلال زيارتي ولقائي بالمسؤولين هنا تم توضيح بعض النقاط التي طرحت خلال زيارة الوفد الاتحادي والان كل تلك الأمور سيتم طرحها للجنة التحقيقية”.

وعن تفاوت توزيع المواد الغذائية في مناطق اقليم كوردستان مع محافظات وسط وجنوب العراق، أكد مسلم أن “هذه القضية تعد واحدة من القضايا المهمة التي تمت مخاطبة وزارة التجارة الاتحادية بصورة رسمية حولها لبيان الأسباب”.

أما فيما يخص استلام محصول القمح من فلاحي الاقليم، فقد أوضح الوزير أنه “اعتبارا من يوم الأربعاء القادم سيتم استلام جميع كميات القمح من فلاحي الاقليم بسعر 850 الف دينار للطن الواحد”.

وزار وفد من وزارة التجارة الاتحادية يوم الخميس الماضي السليمانية رفقة النائب عن المحافظة مثنى امين، وذلك للتحقيق في شكاوى تقدم بها مواطنون وسائقو مركبات الحمل.

وقالت رئيسة اللجنة التحقيقية ابتهال محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إنه بعد الاطلاع على آلية عمل مخازن المواد الغذائية في السليمانية تم تثبيت الكثير من المخالفات والملاحظات منها تخزين الكثير من المواد الغذائية دون توزيعها على المواطنين، فضلا عن رصد عمليات تخزين غير علمية، كما وتم مراقبة شكاوى سائقي المركبات الذين تم تثبيت تقصير بحقهم في حين لم يكن هناك أي نقص في الحمولات التي جلبوها للمخازن فضلاً عن ملاحظات أخرى.

وبدوره أوضح النائب عن محافظة السليمانية مثنى أمين، انه تم رصد خروقات وفساد مالي وهدر بالمال العام في مخازن المواد الغذائية في السليمانية.