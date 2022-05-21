الرئيس بارزاني: كان مظفر النواب صديقاً مخلصاً لشعب كوردستان وقضيته

نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تعزية بوفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب.

وقال الرئيس بارزاني في تعزيته: «فقد العراق بكل مكوناته شاعراً كبيراً قضى سنوات عمره كلها يناضل بأدبه الملتزم من أجل عراق ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب ومكوناته ويصون كرامتهم».

وأضاف «لقد كان مظفر النواب صديقاً مخلصاً لشعبنا في كوردستان وقضيته، وأفنى حياته مناضلاً عنيداً، واجه الطغيان سواء في العراق أو لاجئاً في بلاد المنافي».

وختم الزعيم الكوردي قائلاً: «إنها خسارة كبيرة لا تعوض لقامة وطنية تمنينا لو أنها غادرت الحياة وهي على أرض الوطن وليس في المنافي، ولو كانوا اهتموا بها منذ السقوط وعوضوها عن سنوات الظلم والإبعاد كما فعلوا اليوم من حفاوة في استقبال الجثمان، لكان درساً بليغاً في احترام هكذا قامات مناضلة أفنت حياتها من أجل الشعب والوطن ورسالة وطنية حريصة على كل مبدعي العراق ورموزه في حقول الأدب والفكر والمعرفة.. تحية لروح الفقيد ومجداً لعطائه الثري».