التجارة تُفاجئ بمخازن الإقليم وتتفق مع كردستان على محاسبة المقصرين

اعلنت وزارة التجارة عن تشكيل لجنة مشتركة مع اقليم كردستان مهمتها متابعة الاسراع بتجهيز مفردات السلة الغذائية والوقوف على أسباب عدم تجهيزها بالرغم من تكدسها في مخازن الاقليم ومحاسبة المقصرين المتسببين بعدم وصولها للمواطن.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام التخطيط ابتهال هاشم قولها “انه وبناء على توجيهات وزير التجارة على متابعة شكوى احد النواب عن محافظة السليمانية حول عدم وصول مفردات السلة الغذائية إلى المواطنين زار فريق عمل برئاستها وقسم الرقابة التجارة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الاقليم لمتابعة ذلك والوقوف على اسباب عدم تجهيزها بالرغم من توفر كمياتمها كبيرة في مخازن الاقليم”.

وأكدت ان “الفريق زار مخازن المواد الغذائية في محافظة السليمانية والذي اشر خلالها تكدس كميات من مفردات السلة الغذائية وعدم القيام بتجهيزها للمواطنين فضلا عن تأشير غياب التنظيم وعدم وجود آليات واضحة في عمليات التجهيز، حيث تم توجيه الملاكات التجارية العاملة فيها بالاسراع بتجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين حيث أن بقاء هذه المواد هي ضياع لحق المواطنين بالاضافة الى تعرض المواد الى التلف والهدر بالمال العام”.

وأشارت الى ان “الفريق بعدها عقد اجتماع في مجلس المحافظة وبحضور الدوائر المعنية لمناقشة حيثيات الموضوع والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والاقليم وبإشراف النواب لغرض متابعة الاسراع بتجهيز مفردات السلة الغذائية وايصالها لمواطني الاقليم ومحاسبه الجهات التي تؤخر توزيع المواد للمواطنين”.

من جانبه اثني النائب عن محافظة السليمانية دور وزارة التجارة في تجهيز مفردات السلة الغذائية واستجابتها السريعة للشكوى المقدمة من قبله .

هذا ومن الجدير بالذكر سبق وان زار وفد وزاري ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري اواخر شهر نيسان الماضي للوقوف على عدم ايصال مفردات السلة وتكدسها في مخازن الاقليم اجرى خلالها عدة لقاءات مع وزير التجارة في الاقليم والمحافظين للاتفاق على اليات الاسراع بالتجهيز ووضع خطة عمل مشتركة بخصوص ذلك لحل المشاكل العالقة.