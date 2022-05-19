نيجيرفان بارزاني يؤكد تقديم كامل الدعم لأعمال ومشاريع تطوير اللغة الكوردية

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مجموعة من الشباب الذين عملوا كمتطوعين ونجحوا في إدراج اللغة الكوردية (اللهجة السورانية) ضمن قائمة لغات خدمة غوغل للترجمة (Google translate).

وعرض المشاركون في اللقاء كيفية ولادة فكرة إضافة اللغة الكوردية إلى خدمة غوغل ومراحل وخطوات العمل عليها ومشاكلها وصعوباتها، وصولا إلى تجهيزها للاستخدام والاستفادة منها، كما قدموا نبذة عن خططهم وبرامجهم المستقبلية لهذه الخدمة وإثرائها بالصوت والبحث من خلال الصور والتعاقد مع الشركات التكنولوجية التي تباع نتاجاتها في كوردستان لإضافة برمجيات كوردية إلى أجهزتها.

وإلى جانب التعبير عن سعادته بهذا المكسب الكبير الذي تحقق للغة الكوردية، هنّأ نيجيرفان بارزاني بحرارة الشباب الذين حضروا اللقاء وكل الذين شاركوا في هذا المشروع من كوردستان ومن أي مكان آخر خارج الوطن، ومن قبله في مشروع إضافة اللهجة الكرمانجية وكل الخدمات الأخرى في هذا المجال كصناعة لوحات المفاتيح وابتكار الخطوط الكوردية، وسعوا وتجشموا العناء في هذا السبيل، وعدّ أعمالهم ونتاجاتهم موضع تقدير وثناء واحترام وخدمة للغة والثقافة الكورديتين.

وأكد رئيس إقليم كوردستان تقديم كامل الدعم لأعمال ومشاريع هذا الفريق من الشباب المتطوع وكل الذين يريدون العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات لتطوير اللغة الكوردية الجميلة. كما طلب منهم البقاء معاً كفريق متعاونين ومتعاضدين ليتمكنوا من تقديم أعمال وإبداعات وخدمات أفضل في هذا المجال.

من جانبهم، عبر الشباب عن شكرهم وامتنانهم لاستقبال نيجيرفان بارزاني لهم ودعمه إياهم.