مسرور بارزاني يوجه باستحداث مديريتين هامتين في سوران وزاخو

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم استحداث مديريتين هامتين في إدارتي سوران وزاخو المستقلتين.

وقالت مديرية الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان: «في إطار أوليات وخطط الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ولإيلاء اهتمام أكبر بقطاع السياحة في إقليم كوردستان، سيتم استحداث مديرية عامة للسياحة في كل من إدارتي سوران وزاخو المستقلتين، بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني».

ولفت البيان إلى أن المديريتين ستكونان على ملاك وزارة البلديات والسياحة في حكومة الإقليم.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وقع بتاريخ 31/7/2021 قرار استحداث إدارتي سوران وزاخو المستقلتين.