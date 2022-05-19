وزارة الإعمار بصدد تنفيذ عشرات الطرق والجسور على امتداد إقليم كوردستان

كشف وكيل وزير الإعمار في حكومة إقليم كوردستان، أنه سيتم إعادة العمل بعشرات الطرق والجسور في إقليم كوردستان، وسيتم إطلاق حوالي 34 مشروعاً جديداً.

وقال آكرين عبد الله لـ (باسنيوز): «في وقت سابق من هذا العام، أخطرتنا وزارة التخطيط بتقديم خطة 2022، وبعد تشكيل لجنة رفيعة المستوى ودراسة المشاريع حسب العدد الذي كلفونا به، تم تحديد أهم المشاريع التي تحتاج إلى التنفيذ».

وأضاف «عام 2022 طلبنا بـ 171 ملياراً و760 مليون دينار نقداً، منها 124 ملياراً و643 مليون دينار لاستئناف المشاريع المتوقفة»، وأوضح «لدينا حوالي 204 مشروع طرق ومشاريع إنشائية متوقفة بسبب الأزمة المالية، بما في ذلك 141 مشروع طرق، إذ لم يكن باستطاعة المقاولين القيام بعملهم لعدم توفر التمويل».

وأردف «المشكلة أن احتياجات المجتمع والخدمات اللازمة وتوسع المدن والبلدات والازدحام في تزايد مستمر، ونحتاج إلى مشاريع وأعمال جديدة، وفي هذا الصدد، طلبنا مشاريع جديدة بقيمة 47 مليارا و 117 مليون دينار لهذا العام».

وأوضح مسؤول وزارة الإعمار أنهم يعدون لانطلاقة قوية بهذه المشاريع، وأضاف «ننتظر موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارتنا واستئناف حملة شق عشرات الطرق بما فيها من جسور مختلفة على امتداد إقليم كوردستان وبدء نحو 34 مشروعا جديداً».