واشنطن: فخورون بشراكتنا مع شعب وحكومة إقليم كوردستان

قالت القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس، ان أمريكا تفتخر بشراكتها مع شعب وحكومة إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في بيان للقنصلية، بمناسبة مرور 30 عاما على أول انتخابات في اقليم كوردستان، والتي جرت في 19 أيار 1992.

وجاء في البيان، “تهنئ الولايات المتحدة الأمريكية شعب إقليم كوردستان بمناسبة مرور 30 عاما على أول انتخابات في الإقليم والتي جرت في 19 أيار 1992.”

واضاف البيان لقد اصبح اقليم كوردستان نموذجا للتعايش السلمي والتسامح مع المختلف، في جميع انحاء المنطقة، على مدى ال 30 عاما الماضية”.

وتابعت القنصلية في بيانها، “نحن فخورون بشراكتنا الهامة مع شعب وحكومة إقليم كوردستان وتعاوننا في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون”.

واكدت ان الولايات المتحدة يسرها أن يستمر التعاون بين الجانبين ليثمر عن ازدهار المنطقة وتنميتها ضمن إطار العراق الإتحادي.