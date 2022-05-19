كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم التاسع عشر وتراجع بالإصابات

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال يوم.

وجاء في بيان للوزارة، مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1894 فحصا جديدا شخصت من خلالها الإصابات الجديدة.

واشار البيان الى ان 17 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها من دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم التاسع عشر على التوالي.

واظهرت الاحصائيات الاجمالية للوزارة ان مراكزها الصحية قامت بحجر 21871 شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، مشيرة الى ان مختبراتها اجرت ما مجموعه 4220413 فحصا أظهرت اصابة 437898 شخصا بالفيروس، تعافى منهم ما مجموعه 430007 مصابا مع بقاء 441 مصابا تحت العلاج الطبي المركز، مع تجمد مجموع الوفيات عند 7450 حالة وفاة.