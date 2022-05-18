نيجيرفان بارزاني يستقبل الفنان الكوردي المعروف شهرام ناظري ويثني على تاريخه وخدماته

عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، عن ثنائه وتقديره لتاريخ وخدمات وأعمال الفنان الكوردي المعروف الأستاذ شهرام ناظري الفنية وشهرته على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الجوائز التي نالها هي محل اعتزاز لكل كوردي ولأبناء كوردستان عامة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، للفنان الكوردي الذي يزور إقليم كوردستان ومنحته وزارة الثقافة بحكومة الإقليم ، أول أمس الاثنين، جائزتها الذهبية في مراسم تكريمية.

وإلى جانب التعبير عن سروره للقاء الأستاذ ناظري، أكد رئيس إقليم كوردستان عن دعمه الكامل له، متمنياً له طول العمر ووافر الصحة واستمرار النجاحات.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن الشكر والامتنان لرئيس إقليم كوردستان والتكريم والجائزة التي منحت له من وزارة الثقافة ، أكد الأستاذ ناظري أن تكريمه ومنحه جائزة في كوردستان أسعداه أكثر من كل التكريم والجوائز العالمية التي نالها وأكبر منها قيمة ومعنى، معبراً عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان ولقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني.

وحضر اللقاء وزير ووكيل وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان.