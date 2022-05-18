مايو 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني ووزيرة العدل الهولندية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة دعم الإقليم في التصدي لداعش

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني ووزيرة العدل الهولندية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة دعم الإقليم في التصدي لداعش

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين السلطات القضائية لدى الجانبين.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم إقليم كوردستان في التصدي لإرهابيي داعش، فضلاً عن تقديم المساعدة لضحايا جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

 

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