تزايد اصابات كورونا في اقليم كوردستان ولا وفيات جديدة
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/5/18، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1975 فحصاً جديداً)
• (1206) اربيل
• (148) السليمانية
• (544) دهوك
• (12) حلبجة
• (34) كرميان
• (31) رابرين
2. الاصابات: (53 اصابة جديدة)
• (10) اربيل
• (38) السليمانية
• (5) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (18 حالة شفاء جديدة)
• (10) اربيل
• (5) السليمانية
• (3) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.