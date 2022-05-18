تزايد اصابات كورونا في اقليم كوردستان ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/5/18، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1975 فحصاً جديداً)

• (1206) اربيل

• (148) السليمانية

• (544) دهوك

• (12) حلبجة

• (34) كرميان

• (31) رابرين

2. الاصابات: (53 اصابة جديدة)

• (10) اربيل

• (38) السليمانية

• (5) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (18 حالة شفاء جديدة)

• (10) اربيل

• (5) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.