وزيرة العدل الهولندية: نتطلع للتنسيق القضائي مع إقليم كوردستان

قالت وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تتطلع للتنسيق القضائي مع إقليم كوردستان بشأن جرائم داعش وإنهاء إفلات مرتكبيها.

وأدلت زيغيريوس بهذه التصريحات للصحفيين بعد وصولها إلى أربيل في زيارة تستغرق يومين، وتلتقي خلالها كبار المسؤولين والقضائيين في إقليم كوردستان.

وقالت زيغيريوس للصحفيين من قلعة أربيل الأثرية، إن «القضية المهمة هي كيف يمكننا العمل بينما نحاول منع الإفلات من العقاب للأشخاص الذين يرتكبون جرائم وكيف يمكننا مساعدة الضحايا».

وأشارت إلى أن هولندا تعمل من خلال التعاون على جمع المزيد من الأدلة بشأن جرائم داعش.

وأوضحت زيغيريوس أن بلادها تعهدت بتقديم «أموال إضافية» لهيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في جرائم داعش (يونيتاد)، وأكدت سعي بلادها لضمان أن «المجرمين وخاصة الإرهابيين لن يفلتوا من جرائمهم».

وفي وقت سابق اليوم، وصلت وزيرة العدل الهولندية إلى العاصمة أربيل، حيث استقبلها في مطار العاصمة الدولي وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان فرست أحمد.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة الهولندية، لقاءات مع المسؤولين في حكومة الإقليم لبحث مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.