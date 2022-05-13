الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة رئيس الإمارات

بعث الرئيس مسعود بارزاني رسالة تعزية بوفاة رئيس الامارات العربية المتحدة خليفة بن زيد آل نهيان.

وجاء في الرسالة الصادرة عن مقر الرئيس بارزاني ما نصه: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفة: “نسأل الله أن يتغمد الفقيد ويجعل مثواه الجنة”.

وتقدم الرئيس مسعود بارزاني بـ “التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زيد بن سلطان آل نهيان وامة الامارات”، مؤكدا “انا على يقين انهم بجهود اصدقائه في قيادة الوطن وشعبه سيستمرون في الطريق الصحيح”.

وتابع: “حفظ الله الأمة الإماراتية وقيادتها”.

وقبلها، أعرب رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وكتب رئيس اقليم كوردستان في تغريدة بموقع تويتر، الجمعة (13 ايار 2022): “بعميق الحزن وبالغ الأسى نواسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعائلة الكريمة واصحاب السمو وقيادة ودولة وشعب الامارات الشقيقة ونشاركهم احزانهم بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

يشار الى ان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز نحو 74 عاماً.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية في بيان لها، رئيس دولتها بالقول: “إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة”.

وذكرت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية، انها تعلن “الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.