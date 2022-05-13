رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني بالبرلمان تدعو لتشكيل خلية ازمة

طالبت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بتشكيل خلية ازمة للوقوف على تداعيات انتشار مرض الحمى النزفية في البلد.

وذكرت صبري في كتاب وجهته الى النائب الاول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي: “تفضلكم بالموافقة على تشكيل خلية أزمة نيابية عاجلة للوقوف عند تداعيات انتشار فيروس الحمى النزفية في العراق، وتكليفها بمتابعة إجراءات وزارة الصحة والوزارات والدوائر ذات العلاقة، للحد من انتشار هذا المرض ومتطلبات معالجة المصابين”.

وكان الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية، ميثاق عبد الحسين، قد أعلن عن إطلاق الوزارة برنامج وطني للحد من الحمى النزفية، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد وباء، مؤكداً أن المرض مرتبط بالموسم والعراق سجل أدنى مستوى للإصابة.

وذكر عبد الحسين، أن “وزارة الزراعة المتمثلة بدائرة البيطرة تمتلك برنامجاً وطنياً، وهي خطة سنوية تنفذ على مرحلتين هما الربيعية والخريفية، لرش الحيوانات الكبيرة مثل البقر، وتغطيس الحيوانات الصغيرة بمواد وقائية لتقليل من نسبة العامل الناقل للمرض (القراد) الذي يظهر في هذين الموسمين”.

وبيّن أن الاصابة بالحمى النزفية “ترتبط بالموسم، وترتفع في موسمي الخريف والربيع فقط، وأي معلومة تشاع عن أن المرض موجود على طول السنة بعيدة عن الحقيقة، وتختلف عن الحقائق العلمية”.

الوكيل الفني الزراعي أشار إلى أن العراق يسجّل “أقل إصابات بالحمى النزفية مقارنة بدول الجوار التي تسجل المئات من الإصابات وعشرات الضحايا”، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تطمح “للتخلص من حالات الإصابة النزفية والوصول بها الى الحدود الدنيا”.